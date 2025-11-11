Россиянам рассказали, могут ли уволить за подозрение в нарушении больничного

Ганькина: работодатели не могут уволить за подозрение в нарушении больничного

Работодатели не вправе увольнять россиян при подозрениях на нарушение режима по больничному, заявила «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«В российском трудовом праве ситуация, подобная китайской, маловероятна. Работодатель не вправе увольнять сотрудника только на основании предположений о том, что тот нарушает режим больничного, например, из-за активности, зафиксированной фитнес-приложением. Контроль за соблюдением режима временной нетрудоспособности осуществляют не работодатели, а медицинские организации и Социальный фонд России. Работодатель может проверить только наличие листка нетрудоспособности через электронную систему СФР», — отметила Ганькина.

По ее словам, лишь при официально зафиксированном нарушении, если врач внес соответствующую отметку в листок нетрудоспособности, возможны последствия в виде снижения пособия по нетрудоспособности, но не увольнения.

Ганькина подчеркнула, что прямой сбор данных о здоровье или перемещениях работника работодателем нарушал бы право на частную жизнь и положения статьи 88 Трудового кодекса и Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Ганькина заключила, что российские суды стабильно исходят из того, что наличие оформленного больничного листа является достаточным доказательством временной нетрудоспособности, и в подобных спорах обычно встают на сторону работника.

В Китае уволили сотрудника по фамилии Чэнь за прогул: работодатель проверил его фитнес-приложение и выяснил, что в день оформления больничного из-за боли в ноге он прошел свыше 16 тыс. шагов. Об этом 10 ноября написала South China Morning Post.

