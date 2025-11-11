На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, могут ли уволить за подозрение в нарушении больничного

Ганькина: работодатели не могут уволить за подозрение в нарушении больничного
true
true
true
close
Unsplash

Работодатели не вправе увольнять россиян при подозрениях на нарушение режима по больничному, заявила «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«В российском трудовом праве ситуация, подобная китайской, маловероятна. Работодатель не вправе увольнять сотрудника только на основании предположений о том, что тот нарушает режим больничного, например, из-за активности, зафиксированной фитнес-приложением. Контроль за соблюдением режима временной нетрудоспособности осуществляют не работодатели, а медицинские организации и Социальный фонд России. Работодатель может проверить только наличие листка нетрудоспособности через электронную систему СФР», — отметила Ганькина.

По ее словам, лишь при официально зафиксированном нарушении, если врач внес соответствующую отметку в листок нетрудоспособности, возможны последствия в виде снижения пособия по нетрудоспособности, но не увольнения.

Ганькина подчеркнула, что прямой сбор данных о здоровье или перемещениях работника работодателем нарушал бы право на частную жизнь и положения статьи 88 Трудового кодекса и Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Ганькина заключила, что российские суды стабильно исходят из того, что наличие оформленного больничного листа является достаточным доказательством временной нетрудоспособности, и в подобных спорах обычно встают на сторону работника.

В Китае уволили сотрудника по фамилии Чэнь за прогул: работодатель проверил его фитнес-приложение и выяснил, что в день оформления больничного из-за боли в ноге он прошел свыше 16 тыс. шагов. Об этом 10 ноября написала South China Morning Post.

Ранее россиянам пообещали, что не будут увольнять за частые перекуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами