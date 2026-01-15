Размер шрифта
Опытный походник Кулеш рассказал о поисках семьи Усольцевых

Волонтер Кулеш: поиски пропавшей семьи Усольцевых приостановлены
Поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября 2025 года в тайге Красноярского края, приостановлены. Об этом aif.ru сообщил депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист и участник поисковых работ семьи Алексей Кулеш.

Специалист объяснил, что на данный момент проводить поисковые работы стало невозможно.

«Лежит метровый слой снега, а местами и глубже. Там бывают только редкие туристы и дикие животные», — отметил волонтер.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла сторону горы Буратинка в Красноярском крае, однако 28 числа перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Обнаружить семью так и не смогли.

Ранее спасатели спускались в пещеры во время поисков семьи Усольцевых.

