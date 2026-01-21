Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

Автолюбителям рассказали, что обязательно нужно сделать, очищая машину от снега

Автоэксперт Солдунов: перед началом движения крышу авто нужно очистить от снега
Виталий Аньков/РИА Новости

При очистке машины от снега не стоит забывать о крыше. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

«Обязательно очистите всю крышу, капот и багажник. Если этого не сделать, снег с крыши при торможении съедет на лобовое стекло, создав аварийную ситуацию. А лед с крыши может слететь и попасть в вас или едущих сзади», — предупредил специалист.

Обязательно нужно очистить от снега выхлопную трубу, чтобы выхлопные газы не попали в салон, продолжил он. Кроме того, по его словам, важно удалить снег и наледь с фар, габаритных огней, повторителей и номеров. Это важно для собственной видимости и избежания штрафов.

Солдунов также посоветовал использовать для очистки стекол «незамерзайку» или специальный размораживатель. При этом ни в коем случае нельзя поливать окна и двери кипятком.

Руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев до этого говорил, что автомобиль, который на протяжении долгого времени стоит в сугробе, может получить скрытые повреждения.

Ранее в России предложили доплачивать автовладельцам за помощь в уборке снега.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27676081_rnd_6",
    "video_id": "record::64e63061-fa63-4024-a511-fbec47dbb644"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+