В Китае 59-летняя женщина родила «из-за сильного чувства одиночества»

В восточной китайской провинции Цзянсу 59-летняя женщина родила мальчика и стала самой возрастной роженицей в истории своего города. Об этом сообщило местное издание SCMP.

Ребенок появился на свет 9 января путем кесарева сечения в Народной больнице №1 города Чжанцзяган. Масса новорожденного составила 2,2 кг. По данным журналистов, мать ребенка, носящая фамилию Цзоу, установила городской рекорд по возрасту беременности.

Как отмечается в публикации, у женщины уже есть взрослая дочь, которая живет за границей. По этой причине супруги испытывали чувство одиночества и около двух лет назад приняли решение снова стать родителями. Роды прошли успешно, состояние матери и ребенка оценивается как стабильное.

До этого жительница Артемовского забеременела в попытке избежать уплаты алиментов. Женщину приговорили к 8 месяцам исправительных работ, однако наказание она исполнять не стала и платить тоже, а вместо этого решила завести четвертого ребенка.

Ранее в провинции Цзянсу акушерка случайно отрезала палец новорожденному при перерезании пуповины.