Общество

Эксперт объяснила, почему миллениалы не любят роскошь и дорогие бренды

Архитектор Сердюкова: для миллениалов роскошные вещи – это не показатель уровня
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Миллениалы сильно отличаются от поколения своих родителей тем, что не стремятся к приобретению роскошных вещей, не вкладываются в драгоценности, золото, дорогую брендовую одежду. Для родившихся в кризисное время людей все – не показатель уровня дохода, поэтому они предпочтут потратиться на обучение или хорошее путешествие, чем на покупку эксклюзивной вещи, объяснила 360.ru архитектор, идеолог и основатель архитектурного бренда Serdyuk, постоянный организатор сессий на Art Russia Татьяна Сердюкова.

По ее мнению, для миллениалов, в отличие от бумеров и поколения X, важнее не сами деньги, а опыт, который в будущем они могут использовать как вечный ресурс.

«Миллениалы склонны инвестировать деньги в путешествия, ведь они остаются в памяти на долгие годы, образование, которое становится активом в долгосрочной перспективе, здоровье и персональное развитие, — подчеркнула эксперт. — Они уверены, что такие вложения приносят больше удовлетворения и способствуют активному личностному росту, так актуальному в постоянно меняющемся современном мире».

В то же время для их родителей, бабушек и дедушек покупка дорогих вещей – это показатель успеха. Часто такие люди приобретают украшения, драгоценные камни, изысканные предметы декора, дорогие статуэтки и прочее — миллениалы такой подход не поймут, так как сочтут это пустой тратой денег, считает Сердюкова. Они стараются не выставлять напоказ свое богатство, вещи рассматривают не с точки зрения бренда, а функциональности, философии, смысла.

Еще одно важное отличие заключается в том, что миллениалы очень ценят уникальность, на фоне чего скупка известных брендов становится еще бессмысленее. Они предпочтут выбрать продукт, который отвечает лично их потребностям и вкусам, а не тот, который окружающие сочтут знаком роскоши. На этом фоне наблюдается смена потребительских трендов, отметила специалист.

«Теперь для людей девяностых прагматизм, сформированный в ходе крупных финансовых потрясений, — важнейший принцип совершения покупок», — заключила эксперт.

До этого врач-дерматолог, косметолог из клиники «Будь здоров» Яна Шацкая объяснила, почему зумеры выглядят старше миллениалов. По ее словам, существует несколько основных аспектов, оказывающих влияние на видимое старение кожи у представителей разных поколений. В их числе – воздействие ультрафиолета, а также привычки представителей поколения Z — курение, любовь к фастфуду и прочие.

Ранее стало известно, специалисты какого возраста являются фаворитами на рынке труда.

