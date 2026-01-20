Дерматолог объяснила, почему зумеры выглядят старше миллениалов

Некоторые представители поколения Z могут выглядеть не только старше своих лет, но и старше миллениалов. Причинами этому могут быть множество факторов. Об этом Life рассказала врач-дерматолог, косметолог из клиники «Будь здоров» Яна Шацкая.

Эксперт объяснила, что существует несколько основных аспектов, оказывающих влияние на видимое старение кожи у представителей разных поколений. Главным внешним фактором остается ультрафиолет.

По словам дерматолога, среди миллениалов сейчас популярен отказ от курения. В то же время шумеры нередко используют электронные гаджеты для этого, а никотин негативно сказывается на состоянии кожи.

Помимо этого, увлечение фастфудом, популярного среди зумеров, запускает процессы гликации, в результате которых повреждается коллаген. Также качество кожи ухудшают стресс и хронический недосып, с которыми молодежь сталкивается из-за высокого уровня тревожности и использования гаджетов.

По словам специалиста, миллениалы являются поколением, которое активно проходит чекапы и курсы превентивной косметологии. Кроме того, зумеры зачастую неграмотно используют трендовые косметические средства, которые приводят к «косметическому акне» и повреждению кожного барьера.

«Я считаю, что нам необходимо время для наблюдения за поколениями и проведение более качественных исследований, с применением технологий», — добавила врач.

Практикующий психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Мария Галкина и руководитель развития сообществ сети фитнес-клубов DDX Fitness Артем Лысенин до этого рассказали «Газете.Ru», что у поколения Z стремительно растет интерес к альтернативным форматам досуга — детокс-встречам, квизам, утренним техно-завтракам, фитнес-рэйвам и иммерсивным арт-событиям. По их словам, сегодня людям особенно важны эмоции, движение и яркие впечатления.

Ранее психолог назвала причины ностальгии россиян по 2016 году.