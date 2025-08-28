На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, специалисты какого возраста являются фаворитами на рынке труда

RT: фаворитами на рынке труда являются миллениалы, аутсайдерами – зумеры
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Для российских работодателей фаворитами на рынке труда стали миллениалы – специалисты в возрасте от 28 до 43 лет. Наиболее комфортными сотрудниками на рабочем месте их назвали 49% представителей компаний, передает RT со ссылкой на исследование аналитиков Русской Школы Управления (РШУ).

После миллениалов вторую строчку рейтинга по востребованности на рынке труда занимают представители поколения X в возрасте от 44 до 59 лет (30%).

Аутсайдерами стали зумеры – их только 2% работодателей назвали комфортными сотрудниками, при этом 41% опрошенных заявили, что им сложнее всего управлять как раз представителями поколения Z. Второе место среди аутсайдеров заняли беби-бумеры в возрасте от 60 лет, которых выбрали 18% компаний.

В то же время каждый четвертый респондент (24%) не смог назвать одно проблемное поколение, отметив, что трудности в работе встречаются с сотрудниками любого возраста. В исследовании подчеркивается, что хотя сотрудники разных поколений сильно отличаются на рабочем месте, компании не готовы под них подстраиваться. Так, только 24% из них создают HR-стратегию с учетом возрастов работников, еще 49% только планируют над этим поработать, а 27% ничего не собираются менять.

В ближайшие годы делать ставку на конкретные поколения намерены 39% работодателей, причем выделяют они именно миллениалов. По словам директора РШУ Анастасии Боровской, именно миллениалы сегодня стали «золотым стандартом» для компаний за счет таких качеств, как стабильность, мотивированность и быстрая адаптация к корпоративной культуре.

А трудности вызывает поколение зумеров, так как ожидают от работы быстрых карьерных взлетов, гибкости, открытой коммуникации. По словам Боровской, именно те компании, которые найдут общий язык с зуммерами, получат в будущем конкурентное преимущество.

Как сообщила «Москва 24», зумеры принесли на рынок труда еще одну «фишку» — среди представителей их поколения появился новый тренд – микропенсия. Ее последователи работают по шесть-девять месяцев, а затем увольняются и отправляются в длительный отпуск. В это время они отдыхают или путешествуют, а после снова ищут работу. Эксперты отмечают, что такой подход создает сложности для компаний: им приходится постоянно искать новых сотрудников и поддерживать резерв рабочей силы.

Исследование аналитиков, подразумевавшее возможность выбрать несколько вариантов ответа, подготовлено на основе опроса 863 представителей компаний из различных бизнес-отраслей.

Ранее отношение зумеров к работе назвали переломом системы.

