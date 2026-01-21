Врач рассказала о самых полезных блюдах в фастфуд-заведениях

Салаты из свежих овощей и зелени являются самыми полезными блюдами, которые предлагаются в заведениях быстрого питания. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

При этом она посоветовала следить за тем, чтобы их заправляли не калорийными соусами, а, например, оливковым маслом или бальзамическим уксусом. По ее словам, такие соусы содержат большое количество сахара и крахмала.

«Также неплохим вариантом будут блюда, приготовленные на гриле: куриная грудка, стейк, рыба или овощи. Плюс можно взять сэндвич на цельнозерновом хлебе с овощами и кусочками запеченного мяса или с хумусом», — добавила Писарева.

Врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Морошкина до этого рассказала «Газета.Ru», что желание есть фастфуд после насыщенного стрессами рабочего дня имеет вполне объяснимые физиологические причины. По ее словам, тяга к фастфуду не имеет отношения к «слабой силе воли» — это ответ уставшего организма, пытающегося восполнить энергию и справиться с нагрузкой.

