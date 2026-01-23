Размер шрифта
Общество

Мигранта, которого подозревали в похищении челябинской школьницы, осудили за соитие с ней

В Челябинске мигранта осудили за соитие со школьницей из Екатеринбурга
Shutterstock/FOTODOM

Суд Челябинска вынес приговор 24-летнему мигранту, которого обвиняли в похищении девушки. Об этом сообщает Е1.

По данным портала, его осудили по статьям о половом сношении с не достигшим 16 лет лицом и развратных действиях.

Иностранца приговорили к году и шести месяцам лишения свободы, которые молодой человек проведет в колонии-поселении. Помимо этого, он выплатит пострадавшей моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Мужчину задержали после похищения 14-летней девушки из Екатеринбурга летом прошлого года. О пропаже несовершеннолетней заявил отец. Он утверждал, что дочь до этого ни разу не сбегала из дома.

Оперативники выяснили, что она находится в Челябинске, позже ее обнаружили в квартире с иностранцем. Семья полагала, что мигрант надругался над их ребенком. Сама школьница утверждала, что все было добровольно, иностранец ее не похищал.

Ранее в Красноярске в один день бесследно исчезли сразу два подростка.

