Мигрант похитил 14-летнюю школьницу и увез из Екатеринбурга в Челябинск

В Челябинске нашли 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга, которую мигрант похитил и две недели удерживал в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Несовершеннолетняя пропала в начале июня. Отец обратился в полицию и сообщил, что до сих пор его дочь не сбегала из дома и даже не оставалась у друзей на ночь.

Оперативникам удалось определить примерное местонахождение девочки. Было известно, что она находится в Челябинске, но точный адрес силовики установили лишь недавно.

Пострадавшую нашли в квартире с 24-летним иностранцем. Родители считают, что он мог изнасиловать их дочь. Подростка отдали под опеку сотрудникам ПДН, сейчас школьница ждет, когда ее заберут родственники.

В конце мая мигрант увел пятилетнюю девочку с детской площадки в Петербурге, раздел ее и целовал. Ребенка нашли около 6:30 утра 1 июня на улице Руднева. Дошкольница рассказала, что накануне с детской площадки ее забрал неизвестный мужчина. Сначала он отвел ребенка к озеру, а затем они «пошли на 13 этаж, где ночевали». По словам девочки, незнакомец снял с нее одежду и целовал. Врачи осмотрели пострадавшую и обнаружили засосы у нее на шее. По камерам правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 49-летний иностранец-нелегал, в 2019 году привлекавшийся к уголовной ответственности.

Ранее в Подмосковье два мигранта подсаживали девочек на наркотики.