Общество

Названы страны, где россияне будут отдыхать на море в феврале

OneTwoTrip: самой популярной страной для отдыха на море в феврале стал Таиланд
В феврале 2026 года многие российские туристы будут отдыхать на пляжах Таиланда. Отели в этой стране уже забронировали 17,9 путешественников. Об этом «Известиям» сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным специалистов, в среднем стоимость номера в отеле в Таиланде составляет 13,7 тыс. рублей в сутки, а средняя продолжительность проживания — 5,6 дня.

Второй по популярность страной оказался Вьетнам. Там российские туристы планируют отдыхать примерно 6,4 дня, заплатив 8 тыс. рублей за сутки.

«Третью строчку заняли ОАЭ: доля страны составила 4,3%, на отели там тратят порядка 28,4 тыс. рублей и бронируют их в среднем на 4,3 дня», — отметили аналитики.

В десятку самых популярных среди россиян стран также вошли Индонезия, Филиппины, Шри-Ланка, Мальдивы, Индия, Катар и Австралия.

16 января стало известно, что россияне уже начали бронировать путевки на летний отдых в Сочи и Крыму. По данным данные Российского союза туриндустрии (РСТ), с учетом высокого спроса на популярные российские курорты отмечается рост цен — в среднем они выросли на 10% и 15%.

Ранее РСТ предупредил о риске обвала турптока из России в Абхазию.

