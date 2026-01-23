Россиянам рассказали, когда можно не платить за блюдо в ресторане

Посетители ресторана могут не платить за блюдо, если оно оказалось недоваренным, недожаренным или холодным. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

Он уточнил, что в целом гость не может отказаться оплачивать заказанное блюдо, если оно пришлось не по вкусу.

«Другой момент, если в пище были обнаружены объективные недостатки. Например, блюдо имеет запах порчи, содержит не те ингредиенты, которые заявлены в меню, недоварено, недожарено или подано холодным, хотя должно быть горячим. Либо в нем обнаружен посторонний предмет: волос, муха и так далее», — сказал Русяев.

В этом случае посетитель может попросить заменить блюдо, снизить цену на заказанное или исключить позицию из счета. В случае недочета юрист посоветовал сказать об этом администрации, а также сделать фотографии или видео блюда и его описания в меню. Если администрация откажется идти навстречу, стоит зафиксировать ситуацию в письменном виде. Досудебную претензию можно составить и в случае, если вопрос не был решен на месте и блюдо оплачено.

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров до этого говорил, что в России за год спрос на обеды в ресторанах подскочил на 22%. От общего числа посетителей заведений на обеды в зале приходится порядка половины всех заказов. Более 80% посетителей отдают предпочтение обеду в ресторане, а не заказу доставки или еде навынос, отметил специалист. По его словам, чаще всего для обеденного перерыва гости выбирают промежуток времени с 12:00 до 15:00.

Ранее россиянам ответили, кто должен компенсировать стоимость пропавших из гардероба вещей.