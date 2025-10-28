Россияне массово ринулись на обеды в рестораны

Основатель «Теремка» Гончаров: за год спрос на обеды в ресторанах скакнул на 22%

В России за год спрос на обеды в ресторанах подскочил на 22%. От общего числа посетителей заведений на обеды в зале приходится порядка половины всех заказов, рассказал в интервью радио Sputnik основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

Сегодня более 80% посетителей отдают предпочтение обеду в ресторане, а не заказу доставки или еде навынос, отметил специалист. По его словам, чаще всего для обеденного перерыва гости выбирают промежуток времени с 12:00 до 15:00. Причем для большинства россиян это не просто обед, а еще и возможность отвлечься, отдохнуть и восстановить силы в уютной атмосфере, отметил Гончаров. Такую популярность на рестораны он объяснил изменением ритма жизни россиян.

«Люди стремятся больше проводить время вне дома, совмещая обед с отдыхом и неформальным общением. Для многих посетителей ресторан становится «островком» передышки в течение рабочего дня», — пояснил основатель «Теремка».

Рост числа посетителей отмечается особенно в будние дни, причем гости делают выбор чаще в пользу «домашних обедов», заключил Гончаров.

До этого исследователи выяснили, что более половины (55,3%) опрошенных россиян не доверяют качеству еды в ресторанах и кафе в своих регионах, а 44,7% придерживаются противоположного мнения. Так, 68,1% респондентов отметили ухудшение качества еды в заведениях общепита за последний год. 19,1% увидели положительные изменения, 12,8% не заметили каких-либо изменений в качестве пищи. 19,1% испытывали проблемы со здоровьем после посещения заведений общепита. Чаще всего респонденты сталкивались с пищевыми отравлениями (41,1%), несварением желудка (33,2%) и аллергическими реакциями (28,3%).

