В Индонезии нашли тела всех пассажиров упавшего самолета

В Индонезии спасатели обнаружили тела всех десяти человек, находившихся на борту самолета, пропавшего в провинции Южный Сулавеси в минувшие выходные. Об этом сообщило национальное агентство страны по поиску и спасению.

В агентстве подтвердили, что в ходе поисково-спасательной операции были найдены тела всех находившихся в самолете людей.

Расследованием причин авиакатастрофы занимается Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии. Специалисты уже приступили к анализу данных «черного ящика», обнаруженного на месте крушения.

Турбовинтовой самолет ATR 42-500, принадлежащий авиакомпании Indonesia Air Transport, потерял связь с диспетчерами 17 января в районе Марос. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа и три пассажира.

18 января спасатели нашли самолет на вершине горы Булусараунг. Отмечается, что проведению эвакуации мешают погодные условия: в районе происшествия наблюдаются сильный ветер и плотный туман. Информации о судьбе находившихся на борту людей на данный момент нет.

