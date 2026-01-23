Врач объяснила, когда ощущение зябкости говорит об опасных заболеваниях

Ощущение зябкости без подъема температуры может появляться при нехватке некоторых витаминов, а также гормональных нарушениях. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, иногда такое ощущение может появиться на фоне переутомления и стресса или жестких диет, во время которых организм испытывает дефицит калорий. Помимо этого, зябкость и холодные руки могут быть следствием сидячей работы, поскольку человек мало двигается в течение дня.

В этих случаях избавиться от дискомфорта поможет корректировка режима. Так, важно высыпаться, избавиться от стресса и ввести физическую активность.

«Но если ничего из этого не помогает, необходимо обратиться к врачу, потому что зябкость может быть также сигналом какого-то сбоя в организме. Например, дефицита витаминов D, B12, а также железа», предупредила Чернышова.

Врач добавила, что речь может идти о гормональных нарушениях, например, при недостаточной выработке гормонов щитовидной железы такое ощущение часто возникает наряду с потерей работоспособности и слабостью.

Врач-гинеколог, гинеколог-эндокринолог «СМ-Клиника» Татьяна Овчарова до этого рассказала «Газете.Ru», что у некоторых людей руки и ноги остаются холодными даже в теплом помещении. Часто это воспринимается как индивидуальная особенность, однако важно понимать, что постоянное ощущение холода может быть сигналом о нарушениях в организме.

Ранее россиян предупредили, какие опасные болезни скрываются за паническими атаками.