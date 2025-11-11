На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постоянно холодные руки и ноги оказались опасным симптомом

Врач Очарова: постоянно холодные руки и ноги могут говорить об анемии
Freepik.com

У некоторых людей руки и ноги остаются холодными даже в теплом помещении. Часто это воспринимается как индивидуальная особенность, однако важно понимать, что постоянное ощущение холода может быть сигналом о нарушениях в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гинеколог, гинеколог-эндокринолог «СМ-Клиника» Татьяна Овчарова.

«Кратковременно руки и ноги мерзнут у всех на холоде — это естественный механизм защиты. Тело направляет кровь от конечностей к жизненно важным органам. Но если вы постоянно кутаетесь в плед при комнатной температуре — это повод прислушаться к себе», — отметила врач.

По словам специалиста, причин постоянной зябкости может быть несколько. И одна из распространенных — железодефицитная анемия. Железо входит в состав гемоглобина, который переносит кислород. Когда его мало, организм в первую очередь обеспечивает кислородом мозг и сердце, а мышцы и кожа конечностей начинают «голодать» и мерзнуть. Важные признаки анемии: постоянная усталость, бледность, учащенное сердцебиение.

Еще одной возможной причиной является гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы. Как объяснила эндокринолог, щитовидная железа — это своеобразный внутренний термостат. Если она работает недостаточно активно, обмен веществ замедляется, и выработка тепла в организме снижается. Помимо холодных рук и ног, человек может заметить усталость, сухость кожи, выпадение волос и набор веса.

Также ощущение холода в конечностях может быть связано с пониженным артериальным давлением, из-за которого кровь достигает мелких сосудов с недостаточной силой, особенно на пальцах рук и ног. Серьезное влияние оказывает и курение, которое вызывает спазм сосудов и ухудшает кровообращение.

«Не стоит считать холодные конечности безобидной особенностью. Если это происходит регулярно, нужно обратиться к терапевту. Он назначит базовые обследования: общий анализ крови, тест на ТТГ для оценки функции щитовидной железы, измерит давление. При необходимости может потребоваться консультация эндокринолога или кардиолога», — добавила врач.

Чтобы облегчить состояние, специалист рекомендует контрастные ванночки для рук и ног, регулярную физическую активность, добавление в рацион специй (имбиря, корицы, кайенского перца), а также отказ от курения и избытка кофеина, которые сужают сосуды.

«Постоянное чувство холода — это не просто дискомфорт, а важный сигнал организма. Согреваться стоит не только носками и грелками, но и вниманием к собственному здоровью», — заключила Овчарова.

