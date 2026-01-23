Размер шрифта
Общество

На юге Сахалина льдину с рыбаками унесло в море

На Сахалине спасатели ищут рыбаков на льдине, оторвавшейся у мыса Свободного
На юге Сахалина в Корсаковском районе от берега оторвало льдину с двумя рыбаками. Инцидент произошел в районе села Охотского, сообщили в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

По данным ведомства, в этом районе сохраняется сложная ледовая обстановка. Льдину с людьми относит в сторону мыса Свободного, расположенного на юго-востоке острова. Спасатели уточняют, что из-за шуги и плотного льда использование лодок на месте происшествия невозможно.

Для проведения первой в этом сезоне зимней спасательной операции привлекли четырех сотрудников поискового отряда Главного управления МЧС России по Сахалинской области. В их распоряжении находятся аэросани, КамАЗ с прицепом и автомобиль «Газель».

До этого в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Инцидент произошел в Автозаводском районе на озере Земснаряд — рыбак провалился под лед и оказался в воде. Прохожие попытались помочь ему, но ничего не вышло. В результате совместных усилий спасателей и очевидцев мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу.

Ранее на видео попал заледеневший водопад, который обрушился на туристов.

