На видео попал заледеневший водопад, который обрушился на туристов

В Эстонии замерзший водопад обрушился на туристов 
В Эстонии произошло обрушение льда на водопаде. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Инцидент произошел на Валасте – самом высоком водопаде страны. На кадрах с места заметно, как крупные куски льда падают на небольшую территорию, на которой в этот момент находятся туристы.

Люди быстро отбегают от достопримечательности, во время движения один из них падает, но лед его не задел. Всего на месте было около десяти человек.

«Среди прогуливающихся были дети. К счастью, никто не пострадал», – сообщается в публикации.

До этого в Новосибирской области более десяти рыбаков проигнорировали предупреждения и отправились на водохранилище. Там они оказались на льдине, которая во время рыбалки откололась от остального покрова. В результате они отплыли на расстояние около двух метров от берега.

Сотрудники МЧС спасли всех рыбаков, мужчин доставили на берег. Каких-либо травм они не получили.

Ранее турист сорвался с водопада на Самуи, делая селфи со своей девушкой.
 
