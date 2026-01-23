Россиян предупредили, когда руководство может продлить испытательный срок

Испытательный срок для сотрудников чаще всего составляет три месяца, однако, в некоторых случаях работодатель может его продлить. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Так, по ее словам, период автоматически продлевается на время отсутствия сотрудника. Например, если он заболел и не приходил на работу. Эксперт добавила, что существуют категории работников, которым руководство не может устанавливать испытательный срок.

«Например, беременным и женщинам, имеющим ребенка до 1,5 года, а также несовершеннолетним и лицам, устраивающимся по специальности впервые в течение года после получения образования по имеющим госаккредитацию образовательным программам. Подробнее об этом можно узнать в статье об испытании при приеме на работу (70 ТК РФ)», — пояснила Яковлева.

Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина до этого сказала «Газете.Ru», что отмена испытательного срока для женщин с детьми до трех лет снизит психологическую нагрузку мам, но может усложнить им поиск работы.

Ранее в России предложили расширить трудовые гарантии для матерей с детьми до трех лет.