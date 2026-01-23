Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Россиян предупредили, когда руководство может продлить испытательный срок

Специалист Яковлева: руководство может продлить испытательный срок из-за болезни
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Испытательный срок для сотрудников чаще всего составляет три месяца, однако, в некоторых случаях работодатель может его продлить. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Так, по ее словам, период автоматически продлевается на время отсутствия сотрудника. Например, если он заболел и не приходил на работу. Эксперт добавила, что существуют категории работников, которым руководство не может устанавливать испытательный срок.

«Например, беременным и женщинам, имеющим ребенка до 1,5 года, а также несовершеннолетним и лицам, устраивающимся по специальности впервые в течение года после получения образования по имеющим госаккредитацию образовательным программам. Подробнее об этом можно узнать в статье об испытании при приеме на работу (70 ТК РФ)», — пояснила Яковлева.

Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина до этого сказала «Газете.Ru», что отмена испытательного срока для женщин с детьми до трех лет снизит психологическую нагрузку мам, но может усложнить им поиск работы.

Ранее в России предложили расширить трудовые гарантии для матерей с детьми до трех лет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689023_rnd_0",
    "video_id": "record::aae3a2b9-ac82-4c13-8036-1fbbbb4bdced"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+