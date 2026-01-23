Стало известно, какой попкорн является самым вредным для здоровья

Наиболее вредным является попкорн, который готовят в развлекательных заведениях. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

Врач отметила, что в целом вздутое цельное зерно кукурузы выступает как источник сложных углеводов, растительных белков, антиоксидантов и клетчатки. Поэтому попкорн может помочь контролировать уровень сахара, холестерина и улучшить работу кишечника.

Однако попкорн из развлекательных заведений и готовых пакетированных наборов часто содержит гидрогенизированные масла, в которых есть трансжиры. Последние повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила Дианова.

«Также в готовом попкорне очень много соли, избыток которой приводит к развитию многих заболеваний, в том числе связанных с сердцем и почками. К тому же в него часто добавляют различные ароматизаторы, способные вызывать аллергические реакции в виде бронхоспазма, крапивницы и так далее», — добавила эксперт.

Вместо этого она посоветовала покупать сухие зерна без добавок и жарить их дома.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что попкорн может быть как относительно полезным лакомством, так и крайне вредным высококалорийным продуктом — все зависит от способа приготовления.

Ранее россиянам рассказали, как приготовить попкорн дома.