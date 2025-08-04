В Минпросвещения отреагировали на опасения из-за сокращения урока родной речи в школах

Минпросвещения: один урок родной речи в школах РФ убрали для снижения нагрузки

Количество уроков родной речи у первоклассников решили сократить для снижения нагрузки на школьников. Об этом заявили в Минпросвещения России в интервью изданию «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что новая редакция образовательных программ для начальной школы, которая была обнародована в мае, вызвала у властей Татарстана, Якутии, Марий Эл и других республик определенные опасения.

В министерстве прокомментировали, что нововведение необходимо для соблюдения требований к нагрузке на школьников.

Согласно документу, в трех из пяти планов для начальной школы заложена возможность изучения родного для региона языка: татарского, башкирского, адыгейского, алтайского и других.

В 2024 году в первой четверти первоклассникам отводили на занятия два академических часа в неделю, однако 1 сентября текущего года это время будет сокращено до одного академического часа.

До этого министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что школьники продолжат изучать предметы «Родной язык» и «Родная литература». По его словам, число часов, отведенных на них, не изменится. Он уточнил, что соответствующий приказ получили накануне, его уже зарегистрировали в Минюсте.

Ранее эксперт призвал сделать бесплатным питание детей в школах и детсадах.