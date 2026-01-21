Размер шрифта
Москвичам назвали самую морозную ночь на текущей неделе

Синоптик Варакин: ночь на 25 января будет самой морозной в Москве и МО
Maxim Shemetov/Reuters

В конце недели жителей Москвы и Московской области ждет резкое похолодание. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«Пик придется в ночь на 25 января. В Подмосковье местами температура опустится до -27°C. Виновником столь суровой погоды станет обширный сибирский антициклон, который начнет поставлять холод с востока», — рассказал эксперт.

Однако морозная погода продержится недолго: уже в начале следующей недели — 27-28 января — регион ждут потепление и новые снегопады, добавил он.

Дизайнер, ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты мод, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров до этого объяснил, как одеваться стильно в январские морозы.

Модельер отметил, что в тренде базовые однотонные варианты и модели фактурной вязки. Особенно актуальны, по его словам, полусвитеры в спокойных оттенках, которые легко сочетаются с остальным гардеробом.

Ранее россиян предупредили о риске ожога глаза из-за снега.

