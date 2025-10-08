Оползень снес автобус с пассажирами в Индии

Оползень накрыл автобус с пассажирами в северном индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщает people.com.

Авария произошла во вторник, 7 октября. В автобусе находились более 30 человек. 15 пассажиров получили ранения несовместимые с жизнью.

Отмечается, что прибывшие на место аварии спасатели разобрали завалы. Три человека спасены.

До этого в США водитель-мигрант, который почти не различал дорожные знаки, устроил жесткое ДТП.

В результате произошедшего три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, при этом дальнобойщик из Индии Харджиндер Сингх и его пассажир не пострадали. Правоохранители выяснили, что водитель не имел права работать в США, а также плохо знает дорожные знаки: мигрант распознал один знак из четырех. Кроме того, мужчина не знает английского языка, поэтому смог ответить только на два вопроса.

Авария вызвала общественный резонанс. Госсекретарь Марко Рубио объявил о приостановке выдачи рабочих виз водителям коммерческих грузовиков.

Ранее сообщалось, что лобовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве.