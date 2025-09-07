Во Франции с гор сошел оползень объемом 12 тысяч кубических метров

Во французских Альпах зафиксирован мощный оползень. Видео стихии публикует Telegram-канал Ura.ru.

Согласно сообщениям местных СМИ, в районе коммуны Сикст-Фер-а-Шеваль с гор обрушилось колоссальное количество грунта и камней, оцениваемое в 12 тысяч кубических метров.

В настоящее время территория, где произошел оползень, закрыта для посещения. Информации о пострадавших не поступало.

По данным главы Национального центра научных исследований (CNRS), причиной стихийного бедствия могло стать «обрушение вертикальной стены» скальной породы.

27 августа в городе Сен-Андре во Франции произошел крупный оползень. Свидетель запечатлел момент обрушения на видео. На кадрах зафиксировано, как значительная часть горного массива обваливается, засыпая железнодорожные пути и автомобильную дорогу, по которой в это время двигались легковые и грузовые машины. Информация о раненых в результате этого происшествия отсутствует.

Ранее в Судане оползень уничтожил целую деревню.