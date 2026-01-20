Размер шрифта
Общество

Вильфанд назвал причину 25-градусных морозов в Москве

Синоптик Вильфанд: холодный воздух из Сибири и Урала приведет к морозам в Москве
Pavel Golovkin/AP

Причиной 25-градусных морозов в Москве станет холодный воздух из Сибири и Урала. Об этом «Москве 24» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что на неделе с понедельника, 19 января, циркуляция воздуха изменилась — в столицу пришла циклоническая активность, небо стало облачным, что препятствует резкому ночному охлаждению. По его словам, потепление ожидается со вторника, 20-го числа.

Однако с четверга, 22 января, с северо-востока приблизится гребень высокого давления, что приведет к выносу холодного воздуха из Сибири и Урала. Ночная температура воздуха составит -7...-12°C, днем — -5...10°C. Пик похолодания придется на пятницу, 23-го числа, и выходные — днем температура может опуститься на 10–12 градусов ниже нормы.

«Ожидается антициклонная погода с восточным ветром, а также большой разброс ночных температур между центром города («островом тепла») и областью — разница может достигать 12–15 градусов», — сказал Вильфанд.

В частности, в ночь на 23 января будет от 20 до 15°C мороза, днем — до 10–15°C. В ночь на субботу, 24-го числа, ожидается 18–23°C ниже нуля.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что во второй половине текущей недели в столичном регионе ожидается стремительное похолодание. Температура воздуха опустится до -25°C, предупредил он.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе массово отменяют автобусные рейсы из-за сильного мороза.

