Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

В Москве примут меры из-за резкого похолодания

В Москве из-за резкого похолодания повысят температуру в системе отопления
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Москве в связи с ожидаемым резким похолоданием повысят температуру в системе отопления города. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает РИА Новости.

По его словам, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Москве ожидается резкое похолодание, в связи с чем специалисты комплекса городского хозяйства заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения.

«В настоящее время плавно повышаем температуру теплоносителя», — сказал чиновник.

Он обратил внимание, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Заммэра отметил, что задания на изменение выдаются заблаговременно, при этом учитывается краткосрочный прогноз погоды. Быстро повысить и понизить температуру теплоносителя невозможно из-за естественной инерционности системы теплоснабжения, продолжил он.

«Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», — добавил Бирюков.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что морозы до −20°C сохранятся в Москве как минимум до середины следующей недели. По его словам, в выходные ночные температуры в столице могут опускаться до −20…−25°C, а днем столбики термометров будут показывать от −15 до −20°C.

Ранее Вильфанд назвал причину 25-градусных морозов в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686479_rnd_9",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+