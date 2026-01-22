В Москве примут меры из-за резкого похолодания

В Москве в связи с ожидаемым резким похолоданием повысят температуру в системе отопления города. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает РИА Новости.

По его словам, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Москве ожидается резкое похолодание, в связи с чем специалисты комплекса городского хозяйства заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения.

«В настоящее время плавно повышаем температуру теплоносителя», — сказал чиновник.

Он обратил внимание, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Заммэра отметил, что задания на изменение выдаются заблаговременно, при этом учитывается краткосрочный прогноз погоды. Быстро повысить и понизить температуру теплоносителя невозможно из-за естественной инерционности системы теплоснабжения, продолжил он.

«Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема», — добавил Бирюков.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что морозы до −20°C сохранятся в Москве как минимум до середины следующей недели. По его словам, в выходные ночные температуры в столице могут опускаться до −20…−25°C, а днем столбики термометров будут показывать от −15 до −20°C.

Ранее Вильфанд назвал причину 25-градусных морозов в Москве.