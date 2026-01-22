Размер шрифта
На Украине прошли очередные обыски у коррупционеров

Антикоррупционные органы Украины пришли с обысками к таможенникам
Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело очередные обыски у таможенников, в ходе которых удалось разоблачить трех чиновников погранслужбы, которые систематически получали взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале НАБУ.

Среди подозреваемых — бывший глава Госпогранслужбы, начальник одного из пунктов пропуска и бывшая сотрудница.

В публикации говорится, что на месте обысков были найдены стопки долларов. Всего было изъято $850 тысяч.

По версии следствия, с 2023 года чиновники содействовали незаконной отправке сигарет в Евросоюз и получали за это взятки.

В сообщении поясняется, что только за пять месяцев 2023 года (с июля по ноябрь) пограничники получили более €204 тыс., пропустив 68 автомобилей через границу.

Новость дополняется.

