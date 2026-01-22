В Москве арестовали украинца за публичную пропаганду терроризма

Нагатинский районный суд Москвы арестовал гражданина Украины, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в январе прошлого года мужчина, находясь на территории Московского региона, разместил в мессенджере публикации, доступные неограниченному кругу лиц. Согласно результатам исследования, материалы содержали признаки публичных призывов к террористической деятельности в РФ, а также пропаганды терроризма.

Правоохранители выявили противоправные действия и задержали украинца, который в ходе допроса полностью признал вину. По месту его проживания проведен обыск, в ходе которого изъяты технические устройства, имеющие значение для расследования.

14 января управление министерства внутренних дел по Донецкой народной республике (ДНР) сообщило, что суд в Макеевке оштрафовал местную жительницу за публикацию фотографии, содержащей запрещенное нацистское приветствие. Женщину признали виновной по административной статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики.

Ранее житель Камчатки получил крупный штраф за призывы к терроризму в интернете.