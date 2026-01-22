Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

В Москве арестовали украинца за публичную пропаганду терроризма

СК: Нагатинский суд Москвы арестовал украинца за пропаганду терроризма в сети
Виталий Белоусов/РИА Новости

Нагатинский районный суд Москвы арестовал гражданина Украины, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в январе прошлого года мужчина, находясь на территории Московского региона, разместил в мессенджере публикации, доступные неограниченному кругу лиц. Согласно результатам исследования, материалы содержали признаки публичных призывов к террористической деятельности в РФ, а также пропаганды терроризма.

Правоохранители выявили противоправные действия и задержали украинца, который в ходе допроса полностью признал вину. По месту его проживания проведен обыск, в ходе которого изъяты технические устройства, имеющие значение для расследования.

14 января управление министерства внутренних дел по Донецкой народной республике (ДНР) сообщило, что суд в Макеевке оштрафовал местную жительницу за публикацию фотографии, содержащей запрещенное нацистское приветствие. Женщину признали виновной по административной статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики.

Ранее житель Камчатки получил крупный штраф за призывы к терроризму в интернете.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27686299_rnd_2",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+