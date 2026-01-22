В Кабардино-Балкарии осудили насильника-дезертира

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Минобороны РФ Вильгельма к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в уклонении от прохождения службы, изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как установил суд, военнослужащий самовольно покинул воинскую часть и с ноября 2024 года по март 2025 года уклонялся от исполнения обязанностей службы. В феврале 2025 года он, угрожая убийством, изнасиловал женщину. В марте того же года он избил другую женщину, которая скончалась от нанесенных травм.

Приговор в законную силу не вступил.

Летом военного из Челябинской области приговорили к 15 годам лишения свободы за оставление части, грабеж и хранение наркотиков. Контрактник должен был прибыть в военную часть в Кемеровской области 2 июля 2024 года, однако не стал этого делать и остался в Златоусте Челябинской области. Когда его задержали, во время обыска у него нашли мефедрон. Кроме того, выяснилось, что за время своего отсутствия военный вместе с подельником проник в квартиру в Златоусте и напал на человека. У жертвы похитили более 100 тысяч рублей.

Ранее житель Белгорода получил 21 год за госизмену и контрабанду оружия.