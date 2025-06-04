Российского военного осудили на 15 лет за оставление части и ограбление

Военного из Челябинской области осудили на 15 лет за оставление части и ограбление

Российского военного из Челябинской области приговорили к 15 годам лишения свободы за оставление части, грабеж и хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Контрактник должен был прибыть в военную часть в Кемеровской области 2 июля 2024 года, однако не стал этого делать и остался в Златоусте Челябинской области. Когда его задержали, во время обыска у него нашли мефедрон.

Кроме того выяснилось, что за время своего отсутствия военный вместе с подельником проник в квартиру в Златоусте и напал на человека. У жертвы похитили более 100 тысяч рублей.

Учитывая все эти обстоятельства, суд вынес мужчине приговор в виде лишения свободы на 15 лет.

До этого суд в Красноярском крае приговорил двух дезертиров из ЧВК «Вагнер» к 5,5 года колонии за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах (ВС) России. Обвиняемые распространяли в сети ложную информацию о работе ЧВК.

Ранее суд назначил лишение свободы фигурантам дела о диверсии в подмосковной воинской части.