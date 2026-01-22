Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Стало известно, какое задание выполнял агент молдавских спецслужб в Москве

ФСБ: задержанный в Москве агент молдавских спецслужб собирал данные о силовиках
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Агент молдавских специальных служб, задержанный в Москве, собирал информацию о результатах работы оппозиционных партий и установочные данные сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео, предоставленное журналистам Центром общественных связей ФСБ РФ.

«По заданию сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова разоблаченный агент собирал и передавал сведения о результатах работы оппозиционных партий и отдельных активистов, каналах их финансирования, а также установочные данные сотрудников ФСБ России», — сообщил на записи сотрудник федеральной службы.

Он рассказал, что мужчина был завербован молдавскими спецслужбами, а его куратором был один из руководителей Главного управления по защите конституционного порядка Михаил Петрашка. Последний неоднократно направлял агента в Россию, где тот проводил встречи с сотрудниками органов государственной власти.

«О результатах выполненных заданий, проведенных встречах и полученных сведениях пособник молдавской спецслужбы отчитывался своему куратору», — добавил представитель ФСБ.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании агента молдавских спецслужб в Москве утром 22 января. По данным следствия, мужчина прибыл в российскую столицу в декабре 2025 года для выполнения задания, направленного против безопасности страны. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, суд отправил фигуранта в СИЗО.

Ранее ФСБ России показала кадры задержания агента украинских спецслужб, готовившего теракты на железной дороге.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685285_rnd_5",
    "video_id": "record::2f627e58-d4fb-4a62-8214-83632db25634"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+