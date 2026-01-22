Стало известно, какое задание выполнял агент молдавских спецслужб в Москве

Агент молдавских специальных служб, задержанный в Москве, собирал информацию о результатах работы оппозиционных партий и установочные данные сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео, предоставленное журналистам Центром общественных связей ФСБ РФ.

«По заданию сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова разоблаченный агент собирал и передавал сведения о результатах работы оппозиционных партий и отдельных активистов, каналах их финансирования, а также установочные данные сотрудников ФСБ России», — сообщил на записи сотрудник федеральной службы.

Он рассказал, что мужчина был завербован молдавскими спецслужбами, а его куратором был один из руководителей Главного управления по защите конституционного порядка Михаил Петрашка. Последний неоднократно направлял агента в Россию, где тот проводил встречи с сотрудниками органов государственной власти.

«О результатах выполненных заданий, проведенных встречах и полученных сведениях пособник молдавской спецслужбы отчитывался своему куратору», — добавил представитель ФСБ.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании агента молдавских спецслужб в Москве утром 22 января. По данным следствия, мужчина прибыл в российскую столицу в декабре 2025 года для выполнения задания, направленного против безопасности страны. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, суд отправил фигуранта в СИЗО.

Ранее ФСБ России показала кадры задержания агента украинских спецслужб, готовившего теракты на железной дороге.