Названа сумма взяток экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

Экс-глава Ростовского суда Золотарева и ее зам получили взятки на 21 млн рублей

Бывшая глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова получили взятки на общую сумму 21,4 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе следствия выяснилось, что в 2022 году Елена Золотарева, занимавшая должность председателя Ростовского областного суда, принимала взятки. Она делала это при посредничестве и участии других фигурантов дела. Взятки предназначались за вынесение более мягких приговоров.

С учетом всех обстоятельств суд вынес приговор. Елену Золотареву признали виновной. Ей назначили наказание в виде 15 лет колонии общего режима, штрафа в размере 170 миллионов рублей и запрета занимать государственные должности, включая работу в судебных, правоохранительных органах и органах местного самоуправления, на 15 лет.

Кроме того, Золотареву лишили почетного звания «Ветеран труда» и государственных наград.

