Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства

Волжский городской суд обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в Telegram-канале.

«Решение суда обращено судом к исполнению немедленно, однако в установленные законом сроки оно было обжаловано в апелляционном порядке сторонами по делу, а также лицом, не привлеченным к участию в деле», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Волгоградский областной суд по итогам изучения материалов оставил решение без изменений, а жалобы сторон — без удовлетворения. В результате в доход государства обратили имущество Трахова, его родственников и доверенных лиц. Решение вступило в законную силу.

В августе прошлого года Генеральная прокуратура РФ планировала добиться конфискации сотен объектов недвижимости, принадлежащих Трахову и членам его семьи. Надзорное ведомство считало, что активы экс-главы ВС и его родственников имеют коррупционное происхождение. В связи с этим первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин подал иск в Октябрьский районный суд Краснодара. Основными ответчиками по нему выступают Трахов и его сын Рустем, являющийся действующим судьей Прикубанского районного суда.

Генпрокуратура установила, что супруга Трахова-старшего приобрела 25 объектов недвижимости, а ее отец — 24. Дочь судьи Сусана купила 68 объектов недвижимости. Общая стоимость всей недвижимости, которой владеет семья Трахова, а также номинальные владельцы, превышает 2 млрд рублей. По мнению надзорного ведомства, приобрести ее на законные доходы было невозможно.

