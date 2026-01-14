Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства

Суд обратил в доход государства имущество экс-главы ВС Адыгеи Трахова
ALDOR46/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Волжский городской суд обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в Telegram-канале.

«Решение суда обращено судом к исполнению немедленно, однако в установленные законом сроки оно было обжаловано в апелляционном порядке сторонами по делу, а также лицом, не привлеченным к участию в деле», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Волгоградский областной суд по итогам изучения материалов оставил решение без изменений, а жалобы сторон — без удовлетворения. В результате в доход государства обратили имущество Трахова, его родственников и доверенных лиц. Решение вступило в законную силу.

В августе прошлого года Генеральная прокуратура РФ планировала добиться конфискации сотен объектов недвижимости, принадлежащих Трахову и членам его семьи. Надзорное ведомство считало, что активы экс-главы ВС и его родственников имеют коррупционное происхождение. В связи с этим первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин подал иск в Октябрьский районный суд Краснодара. Основными ответчиками по нему выступают Трахов и его сын Рустем, являющийся действующим судьей Прикубанского районного суда.

Генпрокуратура установила, что супруга Трахова-старшего приобрела 25 объектов недвижимости, а ее отец — 24. Дочь судьи Сусана купила 68 объектов недвижимости. Общая стоимость всей недвижимости, которой владеет семья Трахова, а также номинальные владельцы, превышает 2 млрд рублей. По мнению надзорного ведомства, приобрести ее на законные доходы было невозможно.

Ранее суд изъял имущество экс-замглавы Ростехнадзора.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617293_rnd_7",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+