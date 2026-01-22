Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Россиянам объяснили, что лучше — три майки или теплый свитер

Врач Якимова: в мороз следует одеваться многослойно
Shutterstock

В морозную погоду следует одеваться в несколько слоев и особое внимание уделять рукам и ногам, поскольку там кровообращение замедляется быстрее. Об этом напомнила врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Несколько тонких слоев одежды сохраняют тепло лучше одного плотного, так как они создают воздушную прослойку. Также обязательно нужны перчатки или варежки, причем предпочтение следует отдавать непродуваемым вариантам. А обувь должна быть свободной, чтобы не пережимался кровоток», — сказала Якимова.

Также она посоветовала отказаться от алкоголя и курения перед выходом на улицу, так как спирт и никотин вызывают спазм сосудов, что ускоряет охлаждение тканей.

Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москву и Подмосковье в четверг, 22 января, придет похолодание.

По его словам, в ближайшую ночь температура в столице опустится до -12°C, в Московской области — до -13°C. При этом в центре города будет теплее — в районе -6...-8°C.

В пятницу ожидается дальнейшее понижение температуры: в Москве в диапазоне от -10 до -15°C, в Подмосковье — до -17°C. Наиболее холодный период прогнозируется в выходные.

Ранее стоматолог объяснила, почему на холоде болят зубы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685135_rnd_3",
    "video_id": "record::53a8b7b1-de01-434f-954e-ef01645231f1"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+