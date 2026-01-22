Россиянам объяснили, что лучше — три майки или теплый свитер

В морозную погоду следует одеваться в несколько слоев и особое внимание уделять рукам и ногам, поскольку там кровообращение замедляется быстрее. Об этом напомнила врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Несколько тонких слоев одежды сохраняют тепло лучше одного плотного, так как они создают воздушную прослойку. Также обязательно нужны перчатки или варежки, причем предпочтение следует отдавать непродуваемым вариантам. А обувь должна быть свободной, чтобы не пережимался кровоток», — сказала Якимова.

Также она посоветовала отказаться от алкоголя и курения перед выходом на улицу, так как спирт и никотин вызывают спазм сосудов, что ускоряет охлаждение тканей.

Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москву и Подмосковье в четверг, 22 января, придет похолодание.

По его словам, в ближайшую ночь температура в столице опустится до -12°C, в Московской области — до -13°C. При этом в центре города будет теплее — в районе -6...-8°C.

В пятницу ожидается дальнейшее понижение температуры: в Москве в диапазоне от -10 до -15°C, в Подмосковье — до -17°C. Наиболее холодный период прогнозируется в выходные.

