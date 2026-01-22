Стоматолог объяснила, почему на холоде болят зубы

Неприятные ощущения в зубах на морозе, похожие на «прострелы», называются гиперестезия. Для такого состояния характерна повышенная чувствительность эмали, доставляющая человеку дискомфорт. Об этом Life рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Мадина Апанасова.

Эксперт объяснила, что у гиперестезии бывают разные причины, например, неправильная чистка. Чрезмерная нагрузка на зубы при этом процессе может повредить эмаль. Стоматолог отметила, что важно грамотно выбирать тип зубной щетки. Обладателям чувствительных зубов рекомендуется использовать инструмент с мягкой щетиной, а универсальным вариантом будет щетка средней жесткости.

«Еще одним фактором риска является частое использование отбеливающих паст. Многие люди стремятся к белоснежной улыбке и используют отбеливающие зубные пасты, однако их постоянное применение может истончить эмаль и вызвать чувствительность», — отметила стоматолог.

По ее словам, также на состояние зубов негативно влияют кислые продукты, в числе которых цитрусовые и уксус, а также газированные напитки. Они снижают уровень кальция в зубах, из-за чего может развиться гиперестезия.

Помимо этого, неприятные ощущения на холоде вызывает глубокий кариес, а чувствительность зубов могут повысить клиновидные дефекты, которые образовываются в результате неправильного распределения нагрузки.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики терапевтической стоматологии Российского университета медицины, спикер REVIXAN Наталья Еварницкая до этого рассказала «Газете.Ru», что многие взрослые считают, что чистят зубы правильно, но даже у людей с опытом сохраняются одни и те же ошибки, провоцирующие воспаление десен, повышенную чувствительность и кариес. По словам специалиста, одним из самых частых заблуждений является прекращение чистки зубов при кровоточивости десен.

