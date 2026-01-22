Размер шрифта
Екатеринбуржец изнасиловал свою падчерицу

В Екатеринбурге отчима задержали за изнасилование 16-летней падчерицы
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Екатеринбуржца подозревают в надругательстве над 16-летней падчерицей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, мужчина изнасиловал школьницу, после чего та прибежала к живущему по соседству дяде, после чего родственник обратился в полицию.

Мужчину задержали. Специалисты побеседовали и с девушкой, и с подозреваемым, оба члена семьи давали показания с применением полиграфа.

«После допроса стало понятно, что школьница говорит правду», – сообщается в публикации.

Отчим признался в содеянном. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Бразилии отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу и жестоко с ней расправился прямо в семейном доме. Как рассказала мать семьи, перед этим супруг, предположительно, подсыпал ей и дочерям в сок препараты, после которых женщины стали сонными.

Ранее мужчина десятки раз изнасиловал жену и пытался оправдаться лунатизмом.

