«Ситуация тяжелая»: город в Одесской области Украины остался без света и тепла

Мэр Гуляев: электричества и теплоснабжения нет в Ильичевске Одесской области

Ильичевск в Одесской области Украины остался без электричества и теплоснабжения. Об этом заявил мэр Василий Гуляев в своем Telegram-канале.

«Ситуация тяжелая. В городе нет света, котельная не работает», — сообщил он.

По словам Гуляева, планируется запустить котельную в аварийном режиме с помощью генераторов. Вода будет подаваться потребителям по графикам, добавил мэр.

21 января мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением. При этом Кличко резко ответил на попытку президента Украины Владимира Зеленского возложить на него вину за длительные отключения электроэнергии. По словам градоначальника, президент «неразумно» разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство.

20 января Зеленский заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре. По данным мэра, на левом берегу города нет водоснабжения. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцам посоветовали согреваться вибраторами во время отключения отопления.