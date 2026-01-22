В Гренландии заметили яхту известного российского бизнесмена

РИА: яхта Тинькова простояла в Гренландии полгода, пока он катался на лыжах

Яхта российского бизнесмена, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) около шести месяцев провела в Гренландии. Об этом сообщила РИА Новости местная жительница Алена Кохлер.

Как пишет РИА, со ссылкой на информацию местной газеты Sermitsiaq, Тиньков прибыл в Гренландию в середине марта прошлого года на частном самолете. В порту Нуука его ожидала яхта La Datcha, предназначенная для путешествий вдоль побережья острова.

По словам собеседницы агентства, яхта простояла в порту до августа. Кохлер рассказала, что видела ее каждый день. Девушка уточнила, что бизнесмен занимался в Гренландии хелиски — это спуск на лыжах по нетронутым снежным склонам вдалеке от подготовленных трасс.

После начала военной операции России на Украине Олег Тиньков осудил действия российского руководства. Весной 2022 года бизнесмен продал 35% акций группы «Тинькофф» холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Сумма сделки не раскрывалась, однако Тиньков говорил, что отдал все практически за бесценок и намекал на давление со стороны властей. В феврале 2024 года Министерство юстиции России внесло Олега Тинькова в реестр иностранных агентов.

Ранее Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда из-за иноагентства.