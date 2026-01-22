Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

В Гренландии заметили яхту известного российского бизнесмена

РИА: яхта Тинькова простояла в Гренландии полгода, пока он катался на лыжах
Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Яхта российского бизнесмена, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) около шести месяцев провела в Гренландии. Об этом сообщила РИА Новости местная жительница Алена Кохлер.

Как пишет РИА, со ссылкой на информацию местной газеты Sermitsiaq, Тиньков прибыл в Гренландию в середине марта прошлого года на частном самолете. В порту Нуука его ожидала яхта La Datcha, предназначенная для путешествий вдоль побережья острова.

По словам собеседницы агентства, яхта простояла в порту до августа. Кохлер рассказала, что видела ее каждый день. Девушка уточнила, что бизнесмен занимался в Гренландии хелиски — это спуск на лыжах по нетронутым снежным склонам вдалеке от подготовленных трасс.

После начала военной операции России на Украине Олег Тиньков осудил действия российского руководства. Весной 2022 года бизнесмен продал 35% акций группы «Тинькофф» холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Сумма сделки не раскрывалась, однако Тиньков говорил, что отдал все практически за бесценок и намекал на давление со стороны властей. В феврале 2024 года Министерство юстиции России внесло Олега Тинькова в реестр иностранных агентов.

Ранее Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда из-за иноагентства.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684259_rnd_4",
    "video_id": "record::a38e72f4-5578-436b-9a26-9f29167da084"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+