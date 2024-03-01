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Олег Тиньков* объявил о закрытии благотворительного фонда

Олег Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда из-за иноагентства

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Из-за признания Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) иностранным агентом, Благотворительный Фонд семьи Тиньковых будет закрыт. Предприниматель сообщил об этом на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Минюст внес Тинькова в реестр 16 февраля.

Олег Тиньков заявил, что его семья вынуждена закрыть Фонд семьи Тиньковых и выйти из попечительского состава Фонда Борьбы с лейкемией, чтобы сохранить этот фонд. За последние два с половиной года семья Тиньковых вложила десятки миллионов долларов в закупку медицинского оборудования, исследования и обучение медсестер. Фонд также начал работу над реестром доноров костного мозга.

Фонд семьи Тиньковых был создан в 2021 году после опыта Олега Тинькова в борьбе с лейкемией. Он сообщил о своем заболевании в марте 2020 года и рассказал о процессе выздоровления в конце 2021 года. Фонд борьбы с лейкемией помогает людям старше 18 лет в борьбе с онкологическими заболеваниями системы крови и существует с 2014 года.

Также 16 февраля в список иноагентов попал актер Никита Кукушкин (признан в РФ иностранным агентом) . Согласно заявлению Минюста, артист выступал против спецоперации на Украине, «участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом».

Кроме того, в данный реестр были включены правозащитник Аслан Арцуев (признан в РФ иностранным агентом) , литературный критик Анна Наринская (признана в РФ иностранным агентом) и философ Юлия Синеокая (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее Олег Тиньков снялся топлес на горе в Греции.

*  признан в РФ иностранным агентом
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