Российский школьник отравил друзей газировкой, заскучав на уроке химии

В Татарстане подросток добавил химикат в газировку и отравил троих друзей
В Татарстане школьник угостил друзей газировкой с химикатом и отправил их в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошедшел в среду, 21 января, в школе в Пестречинском районе. В результате трое несовершеннолетних попали в больницу с симптомами отравления.

Оказалось, что в случившемся виноват их одноклассник. Накануне он «от скуки» подмешал химический реактив в газировку, не предупредив приятелей.

К ответственности решили привлечь мать шутника, на нее составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав решит судьбу женщины и обсудит поведение ее сына.

Ранее подростки из ХМАО попали в больницу, выпив коктейль с антисептиком. 

