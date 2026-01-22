Размер шрифта
Суд оставил под стражей работников уральского рехаба, где избивали детей

Суд в Екатеринбурге продлил арест сотрудникам рехаба, в котором избивали детей
Руслан Кривобок/РИА Новости

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем сотрудникам филиала московского реабилитационного центра, где несовершеннолетних насильно удерживали и избивали. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей по 26 мая 2026 года включительно», — сказано в сообщении.

Одного из фигурантов обвиняют в незаконном лишении свободы группой лиц в отношении несовершеннолетнего (пункты «а», «д», часть 2 статьи 127 УК РФ). Еще двоим сотрудникам центра инкриминируют, ко всему прочему, нарушение по пункту «ж» той же статьи — аналогичное преступление в отношении двух или более лиц.

До этого в управлении СК по Московской области сообщили, что родители направляли своих детей в рехаб имени Анны Хоботовой, чтобы те избавились от зависимостей. На деле сотрудники заведения истязали постояльцев.

Сообщалось, что обвинения предъявили администратору центра и 18-летней постоялице, которая участвовала в избиениях. Всего в центре удерживали 24 подростка. Одному из них нанесли настолько серьезные повреждения, что он впал в кому.

Ранее в Новосибирске педагогам, истязавшим детей, смягчили приговор.

