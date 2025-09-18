Пилот, совершивший жесткую посадку под Новосибирском, объяснил свое решение

Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле под Новосибирском в 2023 году, пояснил в интервью «Ленте.ру», что пошел на данный шаг из-за слишком сильного расхода топлива.

По его словам, во время выполнения полета из Сочи в Омск они со вторым пилотом поняли, что с таким большим расходом топлива они не дотянут до места назначения. Тогда было принято решение искать площадку для аварийного приземления.

Как отметил Белов, найти такое место оказалось довольно сложно — вокруг были леса и болота. В качестве одного из вариантов рассматривалась проселочная дорога, но она была недостаточно безопасной, отметил он.

Рассмотрев все возможные варианты, пилоты выбрали ровное поле и перевели управление в ручной режим. Второй пилот четко выполнял все поставленные задачи, вспоминает Белов.

«Риск был крайне высоким, но благодаря подготовке и слаженной работе экипажа мы успешно посадили самолет», — отметил собеседник издания.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в районе села Каменка Новосибирской области. Экипаж принял решение о посадке в поле из-за аварийной ситуации — отказа гидравлической системы. Пилоты обсуждали это на аудиозаписи, сделанной перед посадкой.

В результате приземления медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам. Глава Омской области Виталий Хоценко назвал летчиков героями.

Однако в сентябре 2025 года дело об аварийной посадке самолета под Новосибирском поступило в суд. По версии следствия, пилот, налетавший в общей сложности свыше 8 тыс. часов, принял ряд ошибочных решений.

Ранее пилот Белов обратился к суду о переносе судебных слушаний в Омск.