Врач рассказал, как одеваться на пробежку на морозе

Врач Шаройко: зимой на пробежку на морозе нужно надевать шапку и длинные носки

В зимний период многие не готовы отказываться от пробежек на свежем воздухе, поэтому продолжают заниматься спортом на морозе. Для этого чтобы такая активность не навредила здоровью, важно заранее подобрать подходящую одежду. Об Life рассказал врач службы скорой помощи сети клиник «Будь Здоров» Евгений Шаройко.

Специалист объяснил, что при резкой смене сезонной экипировки может произойти нарушение теплового обмена, которое в результате приведет к переохлаждению или перегреву организма.

«Как следствие, к снижению иммунитета и повышенному риску заболеваемости ОРВИ. Так как основную роль в теплоотдаче играет температурный режим кожи, то во избежание простудных заболеваний следует отказываться от принципов «многослойности» в одежде постепенно», — предупредил врач.

По его словам, на пробежку следует одеваться на 10 градусов прохладнее, чем показывает градусник. Избежать перегрева организма в более теплую погоду поможет отказ от термобелья. В таких случаях можно ограничиться длинные тайтсами, спортивной кофтой и непродуваемой ветровкой.

Эксперт напомнил, что во время пробежки на морозе крайне важно защитить все части тела. Перед выходом нужно надевать шапку, длинные носки и перчатки. При этом врач напомнил, что при занятиях спортом на улице безопаснее будут спортивные синтетические шапки, а не меховые наушники, которые мешают бегущему адекватно оценивать окружающую обстановку и контролировать процесс тренировки.

Врач-офтальмолог клиники 3Z в Москве Лидия Садулаева до этого предупредила, что неосторожное катание на коньках может привести к серьезным травмам глаз. По ее словам, падения и столкновения на льду, которые сопровождаются ударом по голове или лицу, могут привести к поверхностным или ретробульбарным кровоизлияниям, а также к другим тяжелым последствиям для зрения. В результате этого возникает риск отслойки сетчатки.

Ранее врач перечислила негативные последствия купания в проруби.