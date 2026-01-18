Рейс из Сочи в Кемерово совершил экстренную посадку в Барнауле

Летевший из Сочи в Кемерово самолет экстренно приземлился в Барнауле из-за технической неисправности. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале.

По его словам, на борту лайнера находилось 148 человек. Всех разместили в гостинице при аэропорте и обеспечили питьем и питанием. Губернатор уточнил, что ориентировочно самолет вылетит в Кемерово 21:55 по местному времени (17:55 по московскому). По этому направлению отправится другой борт из Санкт-Петербурга, поскольку этот временно отстранили от эксплуатации, отметил Середюк.

До этого самолет, следовавший из Стамбула в Краснодар, был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах из-за неблагоприятных погодных условий. Изначально экстренную посадку планировалось провести в Сочи, однако там не оказалось свободных мест для стоянки воздушных судов. По информации «Осторожно, новости», после приземления в Минводах пассажиров не выпускали из самолета — они вынуждены были сидеть в салоне с открытым люком.

Ранее самолет Turkish Airlines экстренно сел из‑за «угрозы взрыва» в названии Wi‑Fi.