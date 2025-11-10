На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тяжелая работа депутата лишила Вассермана любимой части гардероба

Вассерман перестал носить любимый жилет из-за тяжелой работы депутата
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Публицист Анатолий Вассерман пожаловался на тяжелый труд депутата, который отнимает много свободного времени и требует огромных интеллектуальных нагрузок. По его словам, он даже вынужден был отказаться от своего «разгрузочного» жилета, который был нужен ему на прогулках, так как сегодня времени гулять у парламентария нет.

Работа депутата сидячая, она подразумевает долгие часы в кабинете, участие в длительных заседаниях, постоянные умственные нагрузки, отметил Вассерман.

«Меня часто спрашивают, почему я перестал ходить в разгрузочном жилете. Потому что у меня сейчас практически нет времени на какие-то свободные прогулки без четкого плана. Поэтому разного рода непредвиденных обстоятельств у меня стало гораздо меньше, не нужно таскать с собой много всякого», — признался депутат в беседе с НСН.

По его словам, даже в отпуске членам парламента часто приходится решать те или иные рабочие задачи, постоянно происходят непредвиденные ситуации, на которые нужно немедленно реагировать. При этом парламентарий заверил, что привык к такой работе, а также совмещает ее с ведением программ на телевидении и радио. Вассерман подчеркнул, что, хотя нагрузки большие, он относится к ним нормально, так как те, кто не готов справляться с большим количеством работы вообще не должны идти в депутаты.

«Я живу по принципу: «Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит». У меня особых трюков для отдыха нет», ― заключил депутат.

Напомним, до этого Вассерман назвал большой ошибкой то, что так и не женился. Он подчеркнул, что холостая жизнь совершенно не имеет преимуществ перед семейной, а также призвал не повторять его опыт.

Ранее Милонов рассказал, какие депутаты жалуются на усталость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами