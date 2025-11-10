Тяжелая работа депутата лишила Вассермана любимой части гардероба

Публицист Анатолий Вассерман пожаловался на тяжелый труд депутата, который отнимает много свободного времени и требует огромных интеллектуальных нагрузок. По его словам, он даже вынужден был отказаться от своего «разгрузочного» жилета, который был нужен ему на прогулках, так как сегодня времени гулять у парламентария нет.

Работа депутата сидячая, она подразумевает долгие часы в кабинете, участие в длительных заседаниях, постоянные умственные нагрузки, отметил Вассерман.

«Меня часто спрашивают, почему я перестал ходить в разгрузочном жилете. Потому что у меня сейчас практически нет времени на какие-то свободные прогулки без четкого плана. Поэтому разного рода непредвиденных обстоятельств у меня стало гораздо меньше, не нужно таскать с собой много всякого», — признался депутат в беседе с НСН.

По его словам, даже в отпуске членам парламента часто приходится решать те или иные рабочие задачи, постоянно происходят непредвиденные ситуации, на которые нужно немедленно реагировать. При этом парламентарий заверил, что привык к такой работе, а также совмещает ее с ведением программ на телевидении и радио. Вассерман подчеркнул, что, хотя нагрузки большие, он относится к ним нормально, так как те, кто не готов справляться с большим количеством работы вообще не должны идти в депутаты.

«Я живу по принципу: «Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит». У меня особых трюков для отдыха нет», ― заключил депутат.

Напомним, до этого Вассерман назвал большой ошибкой то, что так и не женился. Он подчеркнул, что холостая жизнь совершенно не имеет преимуществ перед семейной, а также призвал не повторять его опыт.

