В Красноярске сообщили об издевательствах над пенсионерами в пансионате

В Красноярске выявлены факты жестокого обращения с пожилыми людьми в нелегальном пансионате. Об этом Telegram-каналу Kras Mash рассказала бывшая сотрудница учреждения.

По ее словам, под вывеской «Спортзал» на улице Киренского, 32м незаконно содержали пенсионеров. Женщина утверждает, что постояльцев избивали и унижали, а само заведение работало без лицензии. Кроме того, у сотрудников, по ее информации, отсутствовали медицинские книжки.

Экс-работница рассказала, что однажды пришла на смену и заметила у пожилой женщины синяки. Коллеги объяснили это падением и ударом головой о тумбочку. Однако собеседница усомнилась в версии и вызвала полицию.

По ее словам, правоохранители приняли заявление, но дальнейших действий не последовало. Спустя две недели после обращения пансионат продолжал работать в прежнем режиме.

Информация о возможных нарушениях передана в компетентные органы, обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого стало известно, что сотрудники частного пансионата для пожилых в подмосковном Видном два дня не вызывали скорую после массового отравления и пытались скрыть происшествие от родственников постояльцев. За за помощью они обратились, лишь когда состояние одного из пенсионеров стало критическим. Местные жители предполагают, что причиной отравления могла стать вода.

Ранее в Киргизии загорелся дом престарелых, пострадали более 10 человек.