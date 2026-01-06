Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Киргизии загорелся дом престарелых, пострадали более 10 человек

В Киргизии при пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек
Телеграм-канал «КР ССМ/Минздрав КР»

В больницу Бишкека после пожара в доме престарелых доставили 14 человек. Об этом сообщает в Telegram-канале минздрав Киргизии.

В ведомстве заявили, что 13 пациентов отравились угарным газом, у еще одного — ожоги первой степени.

«Состояние 4 пациентов оценивается как средней тяжести, у двоих как тяжелое, у восьми пострадавших состояние оценивается как относительно удовлетворительное», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что на состояние пострадавших повлияли сопутствующие заболевания.

Глава минздрава Каныбек Досмамбетов посетил пациентов и ознакомился с условиями их госпитализации и ходом лечения.

В октябре прошлого года в знаменитом своей необычной формой «Доме-корабле» в Москве начался пожар, в котором не выжила пара пенсионеров. Как рассказала «Газете.Ru» соседка, супруги жили одни и не успели выбраться из огня. Пламя дотла сожгло квартиру, предварительно, возгорание началось из-за проблем с электропроводкой.

Сам дом строили в советское время более десяти лет, заканчивали работы солдаты-стройбатовцы, из-за чего он получился с квартирами необычной планировки и разного качества.

Ранее 30 пенсионеров отравились в пансионате в Подмосковье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27570775_rnd_7",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+