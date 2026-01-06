В Киргизии загорелся дом престарелых, пострадали более 10 человек

В Киргизии при пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек

В больницу Бишкека после пожара в доме престарелых доставили 14 человек. Об этом сообщает в Telegram-канале минздрав Киргизии.

В ведомстве заявили, что 13 пациентов отравились угарным газом, у еще одного — ожоги первой степени.

«Состояние 4 пациентов оценивается как средней тяжести, у двоих как тяжелое, у восьми пострадавших состояние оценивается как относительно удовлетворительное», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что на состояние пострадавших повлияли сопутствующие заболевания.

Глава минздрава Каныбек Досмамбетов посетил пациентов и ознакомился с условиями их госпитализации и ходом лечения.

В октябре прошлого года в знаменитом своей необычной формой «Доме-корабле» в Москве начался пожар, в котором не выжила пара пенсионеров. Как рассказала «Газете.Ru» соседка, супруги жили одни и не успели выбраться из огня. Пламя дотла сожгло квартиру, предварительно, возгорание началось из-за проблем с электропроводкой.

Сам дом строили в советское время более десяти лет, заканчивали работы солдаты-стройбатовцы, из-за чего он получился с квартирами необычной планировки и разного качества.

Ранее 30 пенсионеров отравились в пансионате в Подмосковье.