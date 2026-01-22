Врач рассказал, как определить и быстро вылечить гиповитаминоз

Зимой россияне рискуют столкнуться с гиповитаминозом – состоянием дефицита одного или целой группы витаминов. Это приводит к частым простудам, хронической усталости, выпадению волос и другим последствиям. Важно вовремя выявить нехватку нужных микроэлементов и компенсировать ее, рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев Общественной Службе Новостей.

Среди других симптомов гиповитаминоза специалист назвал сонливость, снижение работоспособности, апатию, перепады настроения, плохой сон, кровоточивость десен.

«Причем в России зимой чаще всего встречается не нехватка одного «главного» витамина, а сочетанный дефицит нескольких витаминов и минералов, — подчеркнул Еделев. — Наибольшие пробелы мы видим по витаминам D, A, C и витаминам группы B, омега-3-жирным кислотам. Для зимнего периода в России также характерен дефицит ряда микроэлементов, в первую очередь железа, цинка, магния и селена».

Для профилактики такого болезненного состояния важно пересмотреть свой рацион, обязательно включив в него овощи и фрукты, отметил врач. Также он призвал регулярно употреблять рыбу, яйца, кисломолочку, печень, орехи и квашеную капусту – продукт, с наибольшим содержанием витамина C.

Однако при серьезном дефиците витаминов есть риск того, что с помощью питания компенсировать их нехватку не получится. В этом случае придется пропить курс витаминного комплекса, исходя из потребностей организма. Однако важно делать это строго по назначению врача и на основе сданных анализов, подчеркнул Еделев. Он пояснил, что во многих случаях избыток витаминов даже опаснее, чем дефицит. Особенно это касается жирорастворимых витаминов A, D, E и K, которые приводят к гипервитаминозу и могут спровоцировать серьезные заболевания.

Напомним, эксперт объясняли, что витамины делятся на водорастворимые (витамины группы В и витамин С) и жирорастворимые (A, D, E, K). Первые выводятся из организма с мочой, их передозировка возможна лишь при чрезмерном потреблении и встречается реже. А вот вторые скапливаются в жировых тканях и печени, что уже опаснее. Так, избыток витамина А грозит поражением печени и нервной системы, а избыток витамина D способствует образованию камней в почках, поражает сердце и сосуды.

