Россиянам рассказали, как правильно хранить лекарства

Несоблюдение условий хранения лекарственных средств, указанных в прилагающихся к ним инструкциях, может снизить эффективность препарата. Об этом Life рассказала директор по качеству «Озон Фармацевтика» Евгения Тетерина.

Эксперт объяснила, что условия хранения и сроки годности лекарств разрабатываются с учетом веществ, которые были применены при изготовлении средств. Поэтому для того чтобы эффективность и безопасность препаратов сохранилась, важно следовать всем рекомендациям.

«Если препарат хранится неверно, производитель не может гарантировать должного эффекта», — предупредила специалист.

По ее словам, у каждого лекарства свой температурный режим. Его несоблюдение может стать причиной изменения химического состава препарата, снижению его эффективности и даже привести к образованию токсичных веществ, которые вредят здоровью.

Помимо этого, при выборе места для хранения лекарства важно учитывать освещение. Большинство средств нуждаются в защите от света, поэтому следует их хранить в темном месте или в закрытой упаковке. Эксперт объяснила, что под воздействием света активные вещества в таких препаратах могут разрушаться.

Также важно следить за уровнем влажности, поскольку некоторые лекарства впитывают влагу, в результате чего их свойства меняются. Специалист подчеркнула, что в таком случае в инструкции указано «хранить в сухом месте».

