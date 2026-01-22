Синоптик спрогнозировал недолгую оттепель в Москве и Подмосковье

В ближайшие дни в столичном регионе неизбежно будет холодать, морозы будут становиться все крепче. При этом температура воздуха вряд ли понизится до обещанных -30 градусов, минимальное значение достигнет -25 градусов, сообщил синоптик и метеоролог Александр Ильин. После такого похолодания к концу месяца в регион придет потепление, рассказал он 360.ru.

Предстоящей ночью, по словам синоптика, в Московской области температура воздуха будет колебаться от -15 до -20 градусов, местами будет еще холоднее. В столице ожидается -14… -16 градусов ночью и около -13… -15 градусов днем.

В ночь на 24 января морозы усилятся, в ночные часы похолодает уже до -20…-25 градусов в области и до -22 градусов в Москве.

«Днем тоже будет холодно: -16… -19 градусов по Подмосковью, местами на юге, юго-востоке и востоке температура не поднимется выше -20 градусов», — добавил Ильин.

В воскресенье, по его прогнозу, в области местами температура воздуха опустится до -26 градусов ночью и до -21 градуса днем, осадков при этом не ожидается, погода будет ясной.

Морозы в столицу принес сибирский антициклон, однако к концу января его место займет уже южный циклон, который ненадолго принесет с собой оттепель. По словам Ильина, 28-29 января в Подмосковье ожидается повышение температуры воздуха до -1…-6 градусов, ночью будет около нуля. Однако уже в начале февраля крепкие морозы начнут возвращаться в Москву и Московскую область, заключил синоптик.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что южные регионы России в начале предстоящей недели окажутся в теплом секторе циклона, что будет ощущаться как «репетиция весны». Так, в Сочи воздух прогреется до +15 градусов, далее в теплый сектор циклона попадут Кубань, Черноморское побережье Кавказа и Южный берег Крыма.

Ранее синоптик предупредил о новой волне морозов в Москве в феврале.